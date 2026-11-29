台語經典老歌「望春風」在芬蘭長照機構歌聲飄揚，白髮碧眼長輩跟著旋律做操，東吳大學社工系學生透過實習將台式浪漫帶到北歐，因一瓶粉色指甲油，學會芬蘭對長輩主體性尊重。

「獨夜無伴守燈下，春風對面吹......」熟悉的台語旋律在芬蘭南部波羅的海沿岸的科特卡（Kotka）長照機構響起，〈望春風〉不再只是台灣的經典老歌，更成為跨越語言與文化的橋梁，讓3名來自東吳大學社工系的實習生與芬蘭長輩、當地機構員工，不同背景的人們在歌聲中共享溫暖。

今年選中台北市太陽慈善基金會「歐洛拉計畫」赴芬蘭實習的毛嬿雯，就讀東吳社工系四年級，今年暑假參與長達5週的芬蘭長照機構實習。她告訴中央社記者，在以「家」為核心的機構，令她印象最深刻的是一瓶瓶的指甲油，與其背後所代表的芬蘭對長輩主體性的尊重。

毛嬿雯分享當地機構會定期為長輩擦指甲油，日照中心的工作人員平時工作繁忙，不一定有足夠的時間逐一協助所有長輩塗指甲油，「所以我們剛有有機會參與其中，陪伴長輩挑選喜歡的顏色，為他們擦上指甲油。」

毛嬿雯說，有一次在幫一名奶奶擦指甲油前，旁邊的工作人員特別用英文提醒她，奶奶很「龜毛」，對細節非常講究，有時候喜歡某個顏色，一下子又改變心意，甚至會因指甲油塗得不夠完美，要求重塗。不料，奶奶竟十分滿意她的手藝，更主動詢問「你下週還會來嗎？」

擦完指甲油後，奶奶開心地向毛嬿雯介紹脖子上戴的珠珠，告訴毛嬿雯那是女兒送給她的禮物，上面還刻有她的名字。毛嬿雯透過翻譯軟體，告訴只會說芬蘭語的奶奶，珠珠和指甲油很搭配。聽到稱讚後，奶奶顯得非常開心，這些看似平凡互動，卻讓她留下了深刻的印象。

毛嬿雯認為，幫長輩擦指甲油，是讓他們保有對生活的掌控感。指甲油有各式各樣的顏色，長輩可以依照自己的喜好做選擇，感受到自己仍然有決定的權利，也能夠表達自己的想法。「我不認為一個人年紀大了，他們就不再在乎外表，打扮自己依然非常重要。」

毛嬿雯說，透過擦指甲油、整理頭髮等日常活動，長輩依然可以維持自己喜歡的樣子，讓生活保有色彩，也讓自己的喜好與需求受到重視。這些看似微小的陪伴，不只是讓長輩變得更漂亮，更是讓他們感受到自己仍然能夠做選擇、表達喜好，並且被理解與尊重。

指尖上的粉色指甲油是芬蘭銀髮浪漫，毛嬿雯同樣將來自北緯23.5度的經典寶島浪漫帶往北緯60度，在帶領芬蘭長輩進行帶操運動時，「望春風」和「四季紅」成了主題曲，實習期間長達五週，這些歌曲會在活動中反覆播放，這些台式老歌永遠留在芬蘭長輩心中，成為另類文化外交。

毛嬿雯笑著分享，她聽不懂芬蘭語，幸好現場機構工作人員協助翻譯，向長輩介紹這些歌曲是台灣長輩非常喜歡的老歌。芬蘭長輩聽到這些歌曲時，會眼睛一亮；機構工作人員也覺得「望春風」和「四季紅」很有趣，因為和芬蘭當地平常會接觸的音樂截然不同。

毛嬿雯說，在大學課堂上學過要尊重案主，實際上該如何做到，不一定能單靠課堂上的知識完全理解。芬蘭長照機構，讓她體認到尊重長輩不只是口頭上說要尊重，更重要的是讓他們真正參與自己生活中的各種決定，長輩想擦什麼顏色的指甲油、想怎麼打扮自己。

毛嬿雯認為，讓長輩的個人意願與生活喜好融入日常照顧及活動安排之中，讓他們不只是被照顧的對象，也能成為自己生活的主導者。這正是這趟芬蘭實習之旅，她想帶回台灣的重要「伴手禮」。