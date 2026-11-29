北緯60度社福國家與北緯23.5度寶島長照擦出新火花，台灣長照機構精緻照顧驚艷芬蘭，東吳大學社工系學生將「健口瑜伽操」帶進芬蘭長照機構，讓當地社工盼將台灣經驗留下。

Aurora是極光的意思，傳說中，看見極光的人會得到一輩子的幸福。台北市太陽慈善基金會今年首度推動「歐洛拉（Aurora）計畫」，與東吳大學社工系合作，帶著3名社工系學生前往北歐福利國家芬蘭，展開為期5週的海外實習之旅。

負責帶隊的是台北市太陽慈善基金會社工督導林妤婷，她告訴中央社記者，實習場域在芬蘭科特卡（Kotka）養護機構，社工系學生們深入學習芬蘭長期照顧服務的理念與實務，從長輩照顧、生活支持到人本關懷，親身體驗北歐社會福利制度如何落實在每一天的生活中。

林妤婷分享台灣長照服務的細緻化經驗，芬蘭人讚不絕口，這次學生將「健口瑜伽操」帶進實習機構，讓當地機構員工驚訝於原來照護可以如此精緻。健口瑜伽操主要透過口腔運動及發聲練習，協助長輩維持口腔功能與吞嚥能力，當地機構主管及員工紛紛希望將「台灣經驗」留在芬蘭。

林妤婷說，芬蘭與台灣的長照服務模式存在很大差異，主要與兩地的人口密度、地理環境及文化背景有關。芬蘭地廣人稀，全國人口僅500多萬人，接送長輩往返據點較為耗時，單一據點服務人數有限，如有改變需要更長時間觀察成效，較難如台灣般快速推廣改革與細緻化照護模式。

林妤婷進一步指出，小小的台灣約有2300萬人口，推動「一社區一據點」長照模式，人口密集，服務對象相對集中，因此在接送長輩、提供日間照顧及推動新服務方案時，較容易累積足夠的服務人數與執行經驗，但台灣長照服務的細緻化經驗，仍然可提供芬蘭參考。

台灣大專院校社工科系海外實習地點，多是東南亞或日本，「歐洛拉計畫」是全台第一且唯一深入芬蘭社福機構實習機會。這次前往芬蘭的東吳大學社工系學生李箮娜提到，交流是雙向的，不只是去看芬蘭怎麼做，台灣長照服務累積的經驗也真的有機會帶進他們的現場。

李箮娜說，芬蘭長照機構把長輩的「生活」也視為照顧的一部分，而不只是把安全或照護需求放在第一順位。芬蘭強調信任及把每個人視為獨立個體，尊重長輩自己的選擇和行動，相對地也接受生活本來就不可能完全沒有風險，與台灣「盡可能避免風險」的照顧想像很不一樣。

除了長照文化衝擊，讓李箮娜印象最深刻的是實習第一週陪著一名失智長輩畫畫時發生，長輩突然問她叫什麼名字，更默默將李箮娜的英文名字寫下來，「他跟我說他想記得我來過。」當下她感觸極深，對面對記憶逐漸流失的長輩而言，想記得一個人就很珍貴的一件事。

林妤婷說，芬蘭以「家」為核心的住宿照顧，讓長輩保有生活自主性，重視各照顧單位的自主性，台灣則較強調制度與服務的一致性，透過國際交流，讓學生跳脫既有框架，重新理解社會工作，期待國際交流持續推動，並逐步擴大參與學校。