為了疏運因投票返鄉旅客，航港局表示，今天馬祖返台、澎湖返台、綠島往台東等海運航線仍有艙位，有需求的民眾可利用海運航班返台。

九合一大選昨天落幕，今年民眾返鄉投票需求踴躍，交通部航港局協調航商整備疏運運能及加開航班。

航港局表示，今天晚間9時30分台馬之星馬祖往基隆、澎湖輪下午3時30分澎湖往高雄、綠島往台東等船班均有艙位可供訂位，歡迎民眾多加利用。

根據交通部統計，今年投票日前一天（11月27日）為疏運高峰，高鐵疏運32.1萬人次、台鐵疏運84.8萬人次、國道客運疏運18.4萬人次、國內空運疏運1.6萬人次、國內海運疏運8230人次，國道全線交通量達1.045億車公里，整體疏運情形平順。