九合一選舉昨天落幕，未來一周天氣如何？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周冷空氣請假。

「林老師氣象站」指出，本周前後分別受東北季風、東北季風減弱及偏東風影響，環境水氣減少，大氣穩定度增大，下雨機會降低；台灣各地以晴到多雲的天氣為主，迎風面的花東地區降雨相當零星且局部。

依據中央氣象署今晨最新氣象預報顯示，「林老師氣象站」表示，本周並無顯著冷氣團系統南下，北方分量愈發微弱，台灣各地白天回溫，適宜外出活動踏青。不過，清晨因輻射冷卻影響，北部及東北部地區天氣較為涼冷，其它地區亦較偏涼，低溫預測部份，中部以北及東半部地區14至17度之間，南部地區18至20度，離外島的澎湖地區21至22度，金馬地區低溫15至16度之間，沿海空曠及近山區會比上述溫度還要再低個１到２度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。