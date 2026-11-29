今晨好涼！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨台灣上空晴朗、南台有稀疏的中高雲。強輻射冷卻作用影響，今晨截至上午4時42分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)9.4度，苗栗(公館鄉)10.1度，新北(石碇區)11.1度；各地區平地最低氣溫約在11至14度。

吳德榮表示，今日各地晴朗穩定。白天舒適微熱、晚微冷。各地區氣溫如下：北部11至25度、中部12至27度、南部14至30度及東部12至26度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日、周二受移動高壓，周三至周六(2至5日)受高壓迴流影響；明日起一周晴朗穩定，逐日暖；各地白天「暖陽如春」(高溫升至30度以上)早晚涼，日夜溫差大。月底至12月上旬，南方氣團偏強，無強冷空氣南下的跡象，首波「大陸冷氣團」還有得等。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。