東北季風影響，氣象署今天表示，明天各地大多為晴到多雲，清晨受輻射冷卻影響，各地低溫約16到18度，北部近山區、空曠地區溫度會再低1至2度，30日白天起氣溫將逐漸回升。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天東北季風增強，明天持續影響，並在30日減弱，預計明天至12月5日各地大多為多雲到晴，僅台東、恆春半島有零星短暫雨。

氣溫部分，曾昭誠指出，今晚到明天清晨受到輻射冷卻影響，各地低溫約16到18度，北部近山區、空曠地區溫度還會再低1至2度，而30日清晨低溫則與明天類似。

曾昭誠表示，明天白天北部、宜蘭、花蓮氣溫約20至23度，中南部25度。

曾昭誠提到，11月30日白天北部、宜蘭、花蓮高溫將回升到23至25度，氣溫將一路持續回升至12月5日、6日，預測12月2日後各地白天溫度進一步回升到26至29度，南部氣溫會再更高。

至於下一次天氣轉變的時間點，曾昭誠指出，預計12月8日將有一波鋒面逐漸接近，但影響時間點不確定，還待持續觀察。