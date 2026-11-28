中油28日宣布，下周國內汽、柴油價格維持不調漲。自30日凌晨零時起至12月6日晚上12時止，汽、柴油價格維持不變，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油表示，中東地區能源設施及船舶遇襲事件不斷，國際油價高檔震盪，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，11月30日至12月6日中油各再加碼吸收1.8元及3.2元，合計汽、柴油各共吸收5.5元及5.3元，減稅及吸收成本後，國內汽、柴油維持價格不調整。

中油指標油價由前周的每桶90.01元降至本周的88.42元，新台幣對美元匯率由32.912兌一美元貶至32.968兌一美元，考量匯率後指標油80％變動幅度為負1.28％。

中油統計，2月28日至11月29日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約363.9億元。