因應地方公職人員選舉周末返鄉及返程旅運需求，台灣高鐵宣布，11月29日（周日）再加開8班全車自由座列車，商務車廂除外，南下3班、北上5班。選舉疏運期間（11月27日至30日）累計加開79班列車，南下36班、北上43班，總計提供757班次運能。其中，11月29日北上列車將超過100班，高鐵呼籲自由座旅客分流搭乘。

台灣高鐵公司表示，此次增開的8班全車自由座列車中，有2班往返南港至台中，強化南下及中部旅客服務；另規劃1班北上8826車次自台南站發車，歡迎旅客多加利用。

高鐵也提醒，新增的北上8340車次及南下8337車次，抵達端點站時間將超過凌晨零時，最晚一班將於凌晨0時50分抵達，請旅客留意到站時間，並預先安排抵達後的交通接駁。

高鐵指出，選舉疏運期間持續啟動「運具聯防」機制，即時監控自由座人潮，並與台鐵保持聯繫，透過雙鐵運能支援及資訊協調，引導旅客選擇適當運具，提升整體疏運效率。

高鐵提醒，自由座旅客出發前可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App及LINE TODAY「生活頻道」，查詢「自由座等候時間」預估燈號，掌握各站排隊時間，避開尖峰時段、選擇綠燈時段搭乘，或改搭其他交通工具分流，以免久候。

高鐵各車站已增派人力協助疏運，並將加強引導對號座旅客優先上車，盼旅客順利、平安返程。