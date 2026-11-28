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看完開票準備返程 高鐵明加開8班自由座列車、台鐵加開西部區間快
投票結束，準備迎接周一上班日，明天將迎來第二波疏運高峰，雙鐵今天宣布再加開班次。因返回工作崗位疏運需求較彈性，預估擁擠狀況應返鄉投票時好些。
高鐵公司表示，周日將再加開8班全車自由座列車，包含南下3班、北上5班，各有2班往返南港至台中，加強服務南下及中部旅客。總計周日當天將有超過百班北上列車，投入疏運。
高鐵公司提醒，8826北上列車將從台南站發車，8340班次北上、8337班次南下2車次抵達端點站時已超過凌晨12時，最晚近1時才抵達。
台鐵則於明天再加開西部幹線區間快6402次，沿途停靠彰化（14:50開）、新烏日、臺中（15:14開）、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、樹林、板橋、臺北（18:12到）、松山、南港、汐止、七堵（18:49到），歡迎旅客可多加利用搭乘。
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