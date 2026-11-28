超強聖嬰影響可能延續至2027年，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出全球海溫距平圖，「看見超級聖嬰」，他說，距平是現況減去氣候平均值，東太平洋赤道區的暖海溫為圖中紅色區，就是聖嬰現象的特徵，現在仍是處於觀測史上前所未見的高海溫狀態。

2026-11-28 08:17