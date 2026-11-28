不少民眾習慣用自己吃過的筷子從罐頭夾醬瓜、麵筋，當心口水中的細菌、病毒汙染食物。護理師譚敦慈提醒，罐頭食品一旦開封，就可能受到環境汙染，若使用沾有口水的筷子反覆夾取，可能將口腔中的微生物帶入食物，增加變質及疾病傳播風險，建議養成公筷母匙習慣。

譚敦慈說，不少人誤以為罐頭食品有防腐劑，所以不會壞，但其實罐頭只是經過高溫滅菌和密封，一旦打開接觸空氣、口水，細菌就會開始孳生。尤其口水中帶有多種細菌或病毒，像是幽門桿菌，或是也可能將感冒傳染給他人。

如果醬瓜已經沾到口水，怎麼辦？譚敦慈建議，最好作法就是當下把整罐用完，若真的吃不完，趕快放冷藏，冰箱沒有殺菌作用，但至少在低溫環境減緩細菌生長速度，盡量2天內食用完畢，但若已經有異味、發霉或其他變質跡象，應直接丟棄。而且建議，沾過自己口水的罐頭就自己吃，不要再分給別人。

如果把醬瓜拿去煮粥，高溫殺菌是否可行？譚敦慈說，加熱確實可以殺死很多細菌，但也有部分黴菌耐熱度極高，煮沸也不一定有用。因此，無論低溫冷藏或高溫煮沸，都很難說完全沒有食安風險。

譚敦慈建議，食用罐頭最好的方式，就是先取適量倒入盤子，再以公筷母匙取用，避免口水汙染。開封後的罐頭也要趕快冷藏，減少細菌滋生機會。