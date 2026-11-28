近期國內爆發精神護理之家涉嫌不當對待、非法安置導致病人死亡案件，據檢方公布調查內容，有住民疑似因未獲適當照顧感染肺炎死亡。中醫師提醒，民眾如有家人住在這類照護機構，平日除量測體溫，也要注意長輩是否「變得與平常不同」，感染肺炎不一定會發燒、咳嗽，反而會以食量變少、反應變慢、精神不濟等方式表現，家人及照顧者應提高警覺。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀表示，長輩感染肺炎時，可能出現食量變少、反應變慢、精神不濟，或原本做得到的動作突然無法完成，這些變化也可能與脫水、低血糖、藥物副作用或其他疾病有關，建議家人如發現相關警訊，應謹慎觀察、適時就醫評估背後原因，不可因量測體溫正常就掉以輕心。

林舜穀舉例，長輩平時早餐會自己拿湯匙，今天卻坐著不動，或平常聽見名字會回應，現在要反覆叫才抬頭，原本能自己走到廁所，今天卻一直躺著、不肯起身，這類情況在數小時或1至2天內出現時，應即時告知醫護人員安排評估；如失智長輩出現混亂、答非所問或意識變差等情況，恐是瞻妄症狀，應檢查感染、缺氧、脫水、藥物變動等可能狀況，不可視為單純的失智惡化。

家屬可趁長輩安靜休息時，看看呼吸是否比平常快、說話或走幾步是否更容易喘，有沒有新出現的咳嗽、痰量變化或胸部不適。林舜榖建議，家屬應留意原本能坐起、站立、行走的能力，有沒有突然下降。若出現急性變化，不必等到所有症狀都湊齊才求助，如為輪流照顧，家屬彼此間、與機構聯繫時，可將長輩整天出現的變化整理記錄，會同體溫等資料提供，幫助交接、避免延後就醫。

林舜穀表示，感染後恢復照護，可由中醫介入，觀察長輩咳嗽、痰、口乾、食慾、排便與睡眠等實際症狀，並追蹤長輩一天吃得下多少、白天能清醒活動多久，以及起身、走動是否逐步回到原有程度。病況穩定、清醒且能安全進食後，可依營養與吞嚥評估安排少量多餐，讓每餐有適合的蛋白質食物；水分則配合原有安排，有心臟或腎臟疾病、需要限水的人依個人計畫調整。