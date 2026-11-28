本報日前報導，一位高齡70多歲民眾，因重症肌無力於台北地區某醫學中心就醫，後續出現肌肉酸痛症狀，再回該院就診，醫師卻開立肌肉鬆弛劑，疑似導致他跌倒骨折。外界關注案發院所調查後續。衛福部醫事司指出，這類案件需由民眾主動陳情，衛福部不會主動調查；健保署則強調，已編列預算推動提升用藥品質的藥事照護計畫，未來將擴大此方案，由社區藥師把關用藥安全。

已披露的民眾雲端藥歷資料，遮蓋就醫院所名稱及部分代碼，比對醫事機構代碼資料，僅台北榮總符合台北醫學中心敘述。對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，需由民眾提供案發醫院及個案資料，以電子郵件等方式投訴，衛福部才會請台北市衛生局調查，至於用藥烏龍事件處理，「不僅看醫師個人，而是要與醫院管理一併看待」，且從已知資料判斷，該醫師並無執行業務不正當行為。

疑為涉案醫院的台北榮總副院長李偉強指出，正設法釐清個案是否為該院病人，若確認屬實，將加強當事醫師用藥教育，如為藥物彼此衝突、加強作用，院內系統會自動跳出提醒，不過，如病人因重症肌無力就醫，後續在其他科別因酸痛不適就診，醫師在未掌握其病史前提下，確實可能不慎開立藥物。至於調查結果，本報事後多次致電李偉強及北榮聯繫窗口，均未獲回應。

健保署指出，該署已自110年起逐年編列3000萬元推動「提升用藥品質之藥事照護計畫」，並自113年4月起放寬收案條件，針對跨院所處方用藥品項達5種藥品以上，或同時持有有效處方箋2張以上，且經評估有潛在用藥問題之民眾納入照護對象，透過社區藥局藥師專業介入，提供個別化藥事照護，提升用藥安全，協助民眾建立正確用藥觀念。

健保署統計，114年度共588家藥局、718位藥師參與前述方案，為多重用藥民眾把關用藥安全，提供藥事照護服務共2萬162人次，其中7423位病人完成照護，未來將持續與藥師公會全聯會合作，擴大該計畫。