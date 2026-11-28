九合一大選選情熱，不僅南下列車、北上班次也湧入人潮，交通部表示，昨天為本次選舉疏運高峰，返鄉旅運量大幅成長，其中高鐵再創32.1萬人次紀錄，為營運以來單日運量第五高，前四名皆為中秋或清明等連假。

投票日天氣晴朗，高鐵上午9時至11時啟動自由座人潮管制，國五宜蘭路段直到中午仍塞到爆，南港系統環東-南港南向路段紫爆，時速僅9公里；泰山-五股北向路段車流同樣以時速10公里移動。

民眾楊小姐從台北市區出發，開了1小時還在國三、上不了國五，直呼「真的發瘋」、「國道塞得宛如停車場」。

截至下午3時，國五石碇-坪林南向路段、國一五堵-汐止南向路段、國三木柵-南深路北向路段時速皆僅有30公里左右。

回顧昨晚疏運情形，交通部指出，昨天高鐵疏運32.8萬人次、台鐵84.8萬人次、國道客運18.4萬人次；國內空運1.6萬人次、海運8230人次，國道全線交通量達1.045億車公里。

交通部表示，今年民眾返鄉投票需求相當踴躍，相較2022年地方公職人員選舉投票前一日，高鐵、台鐵、國道客運及國內空運實際旅運量分別成長60%、21.2%、17%及6%。其中，高鐵、台鐵及國道客運合計疏運135.3萬人次，較上屆選舉同期增加近30萬人次、成長約28%。台鐵運量更超過今年中秋節連假前一日。

尤其國道客運部分，北宜線業者全數投入可用車輛，昨天國道客運共開行8334班次，較上屆選舉同期增加逾800班次。

而明天將迎來返程高峰，台鐵公司也早早宣布，明天加開東部幹線EMU3000型自強號6465次，沿途停靠台東（15:00）、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮（17:00開）、羅東、宜蘭、南港、松山、臺北（19:37到）、板橋及樹林（19:56到）。

但離島民眾留意，受東北季風南下影響，海象不佳，航港局提前預告，明天台東-蘭嶼雙向停航，今天將加開蘭嶼往台東船班，提醒返鄉投票民眾提早返台。