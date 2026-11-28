國立台灣大學邀請2025年諾貝爾生醫獎得主、日本免疫學權威坂口志文來台演講。面對AI快速發展，坂口志文勉勵學子不要盲目追求熱門技術，應透過時間累積，探究科學問題本質，

台大今天發布新聞稿表示，坂口志文以「調節性T細胞與免疫耐受」為題發表專題演講，深度剖析「調節性T細胞」的關鍵機制，更首度在台分享精準抗癌「抗CCR8抗體」與新世代細胞療法的臨床突破。

坂口志文指出，人體免疫系統除了抵禦外來病原，也必須避免攻擊自身組織，一旦「自我耐受性」失衡，便可能引發第一型糖尿病、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病。他的研究團隊發現，調節性T細胞能抑制具潛在危害的自體反應淋巴球，是維持免疫平衡的關鍵。

在精準抗癌方面，坂口志文教授，現行部分癌症免疫療法可能伴隨自體免疫副作用，而團隊發現，腫瘤內的調節性T細胞高度表現CCR8分子，透過「抗CCR8抗體」，有望選擇性清除腫瘤內的調節性T細胞，提升抗癌免疫反應，同時降低對正常組織的影響。目前這項療法已在美國及日本進入臨床試驗階段。

面對AI快速發展，坂口志文引述1949年諾貝爾物理學獎得主湯川秀樹的名言：「學問即是說服自己」。他認為，AI將逐漸成為日常研究工具，但真正的原創發現，仍仰賴研究者深耕自身領域，並敏銳結合跨領域技術。

他也提醒青年研究者，不應盲目追逐熱門技術，而應回歸科學問題的本質，並重視基礎研究與臨床醫療之間的連結。

坂口志文最後勉勵青年學子，在網路與AI讓人習慣立即取得答案的時代，唯有透過長時間的深思與實踐，才能真正理解問題的本質；決定放手去做非常棒，「但請永遠記住：走到目標需要時間慢慢累積」。