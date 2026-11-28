選舉日全台各地投開票所湧現人潮，加上今天晚上各地舉辦開票之夜，不少民眾聚集、近距離交談，是否恐助長呼吸道傳染病疫情？疾管署指出，流感已連續9周下降，且疫苗覆蓋率提升、感染過的民眾多，群體免疫力高，研判社區傳染風險不大，但高風險族群仍應戴口罩。

疾管署發言人林明誠表示，國內流感疫情已連續9周下降，雖尚未脫離流行期，但受惠於流感疫苗覆蓋率提升，加上這一波疫情已有不少民眾感染，社區群體免疫力相對較高，研判選舉活動引發疫情反彈的風險不大，不過，仍提醒長者、慢性病患、幼童及孕婦等4類高風險族群，出入人潮密集場所應佩戴口罩。

不過，疫情降溫不代表沒有感染風險，尤其選舉活動中，民眾近距離交談、吶喊，仍可能增加呼吸道病毒傳播機會。林明誠提醒，民眾前往投票或趁假日出遊，應落實手部衛生及呼吸道禮節，高風險族群更應加強自我防護；若出現咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，也應主動佩戴口罩，避免將病毒傳染給他人。