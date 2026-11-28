中華郵政12月1日起調高發往越南及馬來西亞的國際水陸包裹重量上限，由10公斤增至30公斤，盼滿足新住民及外籍移工寄送家鄉物資、大件民生用品需求，提升服務競爭力拓展客源。

國際水陸包裹主要採海運方式運送，郵資較為經濟實惠，適合寄送較重物品且對運送時效較無急迫需求的民眾

中華郵政本週在官網公告，自115年12月1日起，將發往越南及馬來西亞國際水陸包裹重量上限由現行10公斤提高至30公斤，並恢復發往美國國際水陸包裹。

由於國際包裹重量上限是依各寄達國郵政所訂收寄條件辦理，各國規定不盡相同，中華郵政告訴中央社記者，為提供民眾更多元及便利的國際郵寄服務，積極洽詢越南及馬來西亞郵政放寬國際水陸包裹重量限制，經協調後，均獲同意將重量上限由原先10公斤提高至30公斤，並自12月1日起實施。

中華郵政指出，放寬限重後可滿足新住民及外籍移工寄送家鄉物資、日常用品及大件民生物資需求，有助提升服務競爭力及拓展潛在客源。

根據中華郵政統計，近3年國際水陸包裹交寄量約占整體國際包裹（含航空及水陸包裹）交寄量15%，其中寄往越南及馬來西亞水陸包裹，合計約占整體國際水陸包裹交寄量4%。