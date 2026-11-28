27日為返鄉投票疏運高峰，高鐵疏運32.1萬人次、臺鐵84.8萬人次、國道客運18.4萬人次、國內空運1.6萬人次、國內海運8,230人次，國道全線交通量達1.045億車公里，整體疏運情形平順。

交通部指出，今年民眾返鄉投票需求踴躍，相較2022年地方公職人員選舉投票前一日，高鐵、臺鐵、國道客運及國內空運實際旅運量分別成長60%、21.2%、17%及6%。其中，高鐵、臺鐵及國道客運合計疏運135.3萬人次，較上屆選舉同期增加近30萬人次，成長約28%，臺鐵運量更超過今年中秋節連假前一日。

為因應旅運需求大幅增加，交通部提前整備運能，各運輸系統透過即時調度、人潮管控及跨運具聯防提升疏運效率。高鐵透過開行紅眼優惠列車分散尖峰人潮，並在南港、臺北及板橋等重點車站加強自由座排隊動線及分批進站管控；臺鐵除分階段加開各級列車，27日中午再加開西部幹線2列次區間快車，全線行車正常，站車秩序良好。

國道客運方面，業者配合增班及車輛調度，北宜線業者更全數投入可用車輛，昨日共開行8,334班次，較上屆選舉同期增加逾800班次。海空運部分，民航局協調航空公司增開班機，航港局則透過海空運聯防機制協助分流旅客，均順利完成疏運，沒有旅客滯留情形。

交通部長陳世凱感謝各疏運單位、運輸業者及第一線工作同仁的辛勞，也感謝民眾配合疏運措施，讓今年在旅運量大幅成長下，仍能兼顧疏運效率及乘車安全。交通部提醒，明（29）日將迎來返程高峰，各疏運單位將持續掌握旅運需求，滾動調整運能及交通疏導措施，確保民眾平安返程。