今年返鄉投票大眾運輸需求強勁，交通部今天說，昨天高鐵、台鐵、國道客運及國內空運的旅運量，較上屆地方選舉同期分別成長60%、21.2%、17%及6%，前3者共疏運135.3萬人次，增加28%。

今天為115年地方公職人員選舉及全國性公民投票日，交通部發布新聞稿指出，昨天為返鄉投票疏運高峰，根據統計，高鐵疏運32.1萬人次、台鐵疏運84.8萬人次、國道客運疏運18.4萬人次、國內空運疏運1.6萬人次、國內海運疏運8230人次，國道全線交通量達1.045億車公里，整體疏運情形平順。

交通部表示，今年民眾返鄉投票需求相當踴躍，相較2022年地方公職人員選舉投票前一日，高鐵、台鐵、國道客運及國內空運實際旅運量分別成長60%、21.2%、17%及6%，其中高鐵、台鐵及國道客運合計疏運135.3萬人次，較上屆選舉同期增加近30萬人次，成長約28%，台鐵運量更超過今年中秋節連假前一日。

為因應大幅成長的旅運需求，交通部指出，除提前整備充足運能外，各運輸系統也透過即時調度、人潮管控及跨運具聯防，有效提升整體疏運效能。

高鐵部分，交通部表示，透過開行紅眼優惠列車分散尖峰旅運需求，並於南港、台北及板橋等重點車站加強自由座旅客排隊動線規劃及分批進站管控，雖旅運需求大幅成長且人潮集中，仍能有效維持候車及月台乘車秩序。

台鐵部分，交通部指出，除分階段加開各級列車，昨天中午更宣布再加開西部幹線2列次區間快車，積極擴充運能及協助旅客分流，昨天全線行車正常，站車秩序及疏運情形良好。

國道客運部分，交通部表示，各客運業者積極配合增班及調度車輛，其中北宜線各業者更全數投入可用車輛，昨天國道客運共開行8334班次，較上屆選舉同期增加逾800班次。

海空運部分，交通部指出，民航局積極協調航空公司增開班機，航港局也透過海空運聯防機制，協助分流空運旅客，昨天均順利完成疏運，無旅客滯留情形。

交通部陳世凱部長除了感謝各疏運單位、運輸業者及第一線工作人員的辛勞外，也感謝民眾配合各項疏運措施，讓今年在旅運量大幅成長的情況下，仍能兼顧疏運效率及乘車安全，順利完成返鄉投票尖峰疏運任務。

交通部提醒，明天返程高峰各疏運單位將持續密切掌握旅運需求，滾動調整運能及交通疏導措施。