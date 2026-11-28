隨民眾健康意識提升，規律慢跑、重訓、不喝含糖飲料等，已是許多民眾習慣，不過，即便落實健康生活習慣，身材也獲得控制，不少民眾健檢結果卻仍出現紅字。健檢中心醫師陸教義說，健檢數據並非只受健康狀態影響，包括肌肉量、近期運動強度、飲食及營養補充情況等，都可能導致數據變化，經常重訓、長跑、從事高強度運動者，肌酸酐、肝指數及尿液檢查3數字最容易超標。

陸教義說，肌酸酐是肌肉代謝產生的廢物，主要由腎臟排除，常被用來評估腎功能，腎臟過濾能力變差，血液中肌酸酐濃度也會上升，不過，除腎臟過濾力之外，肌酸肝濃度也肌肉量，近期運動情況及影響補充情況影響，通常肌肉量較高的人，肌酸肝數值通常比一般人高，若抽血前曾進行高強度訓練，或使用肌酸補充品，也可能影響檢查結果。

「民眾不可因健身習慣，就認定不需理會紅字。」陸教義說，AST、ALT一般又被稱為「肝指數」，但並非完全存在於肝臟，其中AST也廣泛存在於骨骼肌等組織，而肝指數異常，除了評估飲酒、用藥及肝臟疾病史，也應詢問健檢前是否曾進行劇烈運動。不過，運動可能造成肝指數升高，不等於可以直接排除肝臟疾病。若數值持續異常、升高幅度明顯，仍應進一步就醫評估。

除肝指數外，高度運動後接受健檢，尿液檢查也可能出現異常，陸教義說，常見情況包括暫時性蛋白尿、尿液潛血反應，這類變化可能會隨休息逐漸恢復，尿液試紙顯示「潛血陽性」，不一定代表尿液中真的有紅血球，必要時仍須透過尿液顯微鏡檢查等評估釐清，如在劇烈運動後出現肌肉疼痛、無力、深茶色尿液或尿量減少等情況，更須警覺橫紋肌溶解症等可能性，建議盡速就醫。

「健檢前並非完全不能運動，但應避免突然進行超出平常負荷的高強度訓練。」陸教義強調，尤其是大量重訓、長距離跑步或激烈賽事，以免影響部分抽血、尿液檢查結果，提醒民眾避免因大量運動而脫水，也要遵守健檢前禁食、飲水及用藥相關指示，如使用肌酸、蛋白粉、運動前補充品及其他保健品，應提前告知醫師，也可向醫師說明近期運動情況，讓健檢結果判讀更準確。