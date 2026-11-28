九合一選舉選情激烈，有民眾因為緊盯選情感到焦慮，甚至與親友發生爭執。精神科醫師楊聰財提醒，過度投入選舉，可能讓人長期處於緊繃狀態，出現失眠、心悸、焦慮及情緒起伏，甚至影響家庭關係，建議透過資訊飲食法控制接收政治資訊的時間，避免讓選舉結果左右日常生活。

楊聰財表示，俗稱的「選舉症候群」是指選舉期間受到政治資訊、社會對立及結果不確定性影響，產生的心理壓力與情緒反應。當民眾不斷接收政治新聞、觀看政論節目或參與網路爭論，大腦可能持續處於警戒狀態，壓力反應反覆啟動，容易出現心跳加快、胸口緊繃、肩頸僵硬、頭痛及腸胃不適，也可能影響睡眠品質與注意力。

他說，尤其睡前反覆滑手機追蹤選情，即使身體已經躺在床上，大腦仍可能因為憤怒、擔憂或興奮而難以放鬆。過度關注選舉也可能出現災難化思考，例如認為支持的候選人落選，國家未來就沒有希望；或只接收符合自身立場的資訊，進一步加深對立。若政治話題成為家庭聚會的唯一內容，也可能讓親友因立場不同而發生衝突。

楊聰財建議，選舉期間可以實施「資訊飲食法」，每天固定2至3個時段了解選情，每次約10至15分鐘，避免反覆觀看相同的政治影片，睡前1小時停止接收刺激性資訊。若感到緊張，也可透過腹式呼吸調整情緒，以鼻子緩慢吸氣約4秒，再自然吐氣約6秒，持續3至5分鐘，幫助身體逐漸放鬆。

至於開票後若支持的候選人落選，出現失望、憤怒或難過，楊聰財表示，短暫的情緒低落是正常的，不必強迫立刻恢復心情，可以先給自己時間消化，也應避免在情緒激動時與他人爭辯、發表攻擊性言論或大量飲酒。若因此失眠，應維持固定起床時間，睡前停止追蹤開票資訊，並透過散步、聽音樂等方式轉移注意力。

楊聰財提醒，若持續多日嚴重失眠、情緒低落、焦慮，甚至影響工作及家庭生活，應尋求精神科或心理支持。選舉是民主生活的一部分，但不應成為生活的全部，別讓政治輸贏犧牲自己的身心健康與人際關係。