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投票日東北季風影響氣溫溜滑梯 專家估明天最冷下探14度低溫
今天投票日，各地大致維持多雲到晴天氣，不過，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，隨東北季風增強，後續氣溫持續走低，整體最高溫與最低溫均較前兩天下降約2度。今天北部14至26度、中部14至26度、南部16至29度、東部15至24度。本波降溫預計在明天達到最冷時段，北部及中部地區低溫下探14度。
廖于霆表示，明天東北季風持續影響，各地水氣進一步減少，轉為晴時多雲的穩定天氣。北部14至24度、中部14至26度、南部16至27度、東部15至22度。
展望未來1周天氣，廖于霆表示，整體天氣系統背景仍以東北季風為主，各地維持多雲到晴。後續氣溫將逐步回升，北部約16至29度、中部約16至28度、南部約18至29度，東部以多雲天氣為主。未來1周雖然天氣都不錯，適合戶外活動，但日夜溫差大，注意保暖，避免著涼。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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