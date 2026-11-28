今天各地天氣穩定，大多地區可見陽光。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台北天空明顯的雲界，慢慢往南移，衛星雲圖也看得見。

雲界怎形成？鄭明典曾經說明，這是台灣在偏東風環境下，東風繞過地形和西側不同性質氣流的交界面，雲圖上常見，但是每次都有不太相同的面貌。

中央氣象署表示，今天東北季風增強，水氣仍偏少，各地以多雲到晴的天氣為主，只有在迎風面花東地區及恆春半島雲量較多，有零星短暫雨機會。北部、宜蘭及花蓮天氣轉涼，北部及東半部白天高溫約22至25度，中南部仍可以來到26至29度，感受舒適溫暖。不過到了晚上，冷空氣影響逐漸明顯，中部以北及宜蘭將降到16至18度，南部及台東19、20度，建議適時增添衣物。澎湖晴時多雲，21至24度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，16至21度。