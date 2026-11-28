糖炒栗子常被民眾當成零食食用，不過營養師提醒，栗子分類上雖屬於堅果，但成分中卻富含澱粉，若一整包一次吃下肚，攝取澱粉量恐比一碗白飯還多，建議民眾如預期飯後要吃栗子當作零食，應調整當餐主食分量，避免攝取過多醣分。栗子營養豐富，膳食纖維為白飯9倍，且比起一般堅果油脂含量更少，只要避免澱粉超量，就能享受其健康益處。

診所營養師王盈荃說，栗子是營養豐富食物，每100公克栗子大約含5.7公克膳食纖維，比同重量白飯，栗子膳食纖維高出9倍，且含有約534毫克的鉀，以及維生素B群、維生素C等營養素，不過，栗子再營養，在台灣飲食分類中其實屬於「全穀雜糧類」，跟白米、燕麥、地瓜、玉米是同一組，而不是杏仁、核桃所在的「堅果種子類」，「也就是說，吃栗子其實更像是在吃飯」。

王盈荃表示，堅果種子類特色為「油脂多」，杏仁、核桃有一半以上重量來自脂肪，但栗子卻完全相反，每100公克栗子約含46.3公克碳水化合物，脂肪則只有0.8公克，碳水化合物幾乎是脂肪的60倍之多，營養組成和一般高油脂堅果明顯不同。換算後，吃6顆栗子約等於吃了4分之1碗飯；吃到100公克，就接近4分之3碗飯，但實際份量還是會依照栗子的大小有所變動。

若要享受栗子的營養益處，又要避免打亂飲食計畫，王盈荃建議，重點是調整整餐主食分量，不必刻意戒掉其他澱粉，如飯後想吃糖炒栗子，可以在正餐時先減少部分白飯、麵條或其他澱粉類食物，為栗子預留份量。此外，糖炒栗子香甜順口，容易一顆接一顆攝取，建議民眾買回家後先分裝，避免一次吃下一整包，每5至6顆中等大小栗子分裝成一分即可。

王盈荃說，栗子本身就含有天然糖分，即使沒有額外加糖，也帶有香甜風味。建議優先選擇蒸煮、烘烤或未額外加糖的鹽炒栗子，減少不必要的添加糖與油脂。若購買蜜漬栗子、糖漬栗子仁等加工產品，則應留意營養標示中的糖含量。此外，可視飢餓程度搭配無糖豆漿或茶葉蛋，先補充蛋白質，讓營養攝取更均衡，也有助增加飽足感。