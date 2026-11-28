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東部投票返工看過來 台鐵明再加開台東往台北1列次新自強號
今天投票日，台鐵公司表示，為服務選舉旅客返工需要，明天加開東部幹線3000型自強號6465次，沿途停靠台東（15:00）、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮（17:00開）、羅東、宜蘭、南港、松山、台北（19:37到）、板橋、樹林（19:56到），歡迎旅客可多加利用搭乘台鐵。
台鐵公司表示，相關加開列車時刻，即時起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
●加開列車資訊
日期：11月29日（周日）
車次：6465次自強3000型
行駛區間：台東至樹林
沿途停靠車站：台東、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮、羅東、宜蘭、南港、松山、台北、板橋、樹林。
重點時刻：台東15:00出發，花蓮17:00出發，台北19:37抵達，樹林19:56抵達。
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