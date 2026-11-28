作家袁瓊瓊也老了，卻常常忘記自己已是老人。 袁瓊瓊在1980年代崛起，在女性被期待成為賢妻良母，婚姻被視為人生歸宿的時代，她透過小說宣示，婚姻不是女性價值的唯一證明。接著，袁瓊瓊以作品陪伴中年人，理解一個人可以很愛家人，同時也厭倦家庭責任。 日夜如流，袁瓊瓊也來到稱之為「老人」的階段。去年（2025年）75歲，上天送來「大禮」——她在生日當天因喝冰水嗆咳，中風送急診。

2026-11-28 07:31