今天投票日好天氣，中央氣象署表示，東北季風增強，水氣仍偏少，各地以多雲到晴的天氣為主，只有在迎風面花東地區及恆春半島雲量較多，有零星短暫雨機會。

溫度方面，氣象署表示，北部、宜蘭及花蓮天氣轉涼，北部及東半部白天高溫約22至25度，中南部仍可以來到26至29度，感受舒適溫暖。不過到了晚上，冷空氣影響逐漸明顯，中部以北及宜蘭將降到16至18度，南部及台東19、20度，建議適時增添衣物。澎湖晴時多雲，21至24度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，16至21度。

東北風增強，今天桃園至台南、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面浪高也會增大，沿海活動注意安全。

明天東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮感受偏涼，其他地區早晚天氣亦涼。水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區亦較涼，白天起各地氣溫回升。下周一至下周五各地大多為晴到多雲，溫度日漸回升，西半部需留意日夜溫差大。環境水氣持續偏少，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周六至12月7日各地大多為晴到多雲，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。