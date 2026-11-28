近來資安事件頻傳，台灣摩斯漢堡的母公司安心食品昨天在摩斯漢堡官網發布資安聲明，指公司系統近期偵測到異常的惡意網路攻擊，導致會員資料遭到未經授權存取，未涉及信用卡卡號與身分證字號等敏感資訊，已立即啟動資安事件應變作業及處理，採取必要防護措施，並主動通報相關主管機關。

安心食品表示，已透過電子郵件通知會員提高警覺，慎防詐騙以避免損失，呼籲會員更新密碼，建議設定避免使用舊密碼或與其他網站平台使用相同密碼，以降低帳號遭跨站試探的風險。

安心食品強調絕不會以電話、簡訊或電子郵件要求消費者提供密碼、簡訊驗證碼（OTP），也不會要求操作ATM、網路銀行或進行線上解除分期設定。若接獲任何可疑來電或不明連結信件，勿點擊或依指示操作，可透過內政部警政署165反詐騙專線查詢確認。

安心食品表示，未來將持續進行資安鑑識，強化系統安全及資安管控機制，以確保顧客權益。