AI短劇五花八門，我有空也會一集接一集看上癮。在眾多AI短劇中，特別鍾情古早農村純樸氣息、山居生活的影片，或討海人與大海搏鬥的影片，或傳統細膩的婆媳相處的影片。這些貼近真實人生的戲劇，總是特別觸動我。

更愛幽默開懷的AI極短劇、萌娃搞笑傳話、人小鬼大語出驚人，或是載歌載舞短劇。看了這類幽默劇，常讓我笑彎腰、笑到肚子痛。專家指出，大笑能釋放腦內荷爾蒙、增強心肺與血液循環、還能鍛鍊肌肉、促進消化並強化免疫力。

劇雖精彩，但螢幕盯久了眼睛就痠澀不適，甚至看到劇情激動處，血壓會上升。此外，還有許多生活日常需張羅，一天24小時，如果不好好規畫，總把時間放在追劇上，很多正事就會耽擱了。所以，我做了清醒務實的決定，捨去追AI劇，把每天該做的事處理完，只在周末假日才看幽默劇，放鬆大腦犒賞自己。

為了規律運動，我下載計步器，參加「揮汗有禮」運動，原本每天戶外走3000至4000步，提升到8000步以上。我從第四周才加入，目前已核准3點，以資鼓勵。希望我的規畫能持之以恆，不會半途而廢。