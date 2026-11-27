「Ｘ醫師，不要把我轉出去嘛！不要把我轉出去嘛！人家跟你做朋友嘛！人家跟你做朋友嘛！」診間裡，一位女病人苦苦哀求著。說著說著，竟靠了過來，摸著我的手，身子也貼了過來，頓時讓我全身一陣麻木。

我不是柳下惠，只能故作鎮定，幽幽地說：「啊！這個健保是不給付的喔！」

其實，看診時病人主動與我有肢體接觸，已不是第一次。有人戲稱，醫師也是「接客」行業的一種，何況上了年紀，也算是「阿公店」的一員了！總得「以客為尊」，讓客人滿意，人家才會再度光臨呀！

聽著她一聲聲「人家跟你做朋友嘛」，我內心不禁吶喊：天啊！幾十年前，妳年輕貌美，我也還年少「康有為」，那時怎麼不跟我做朋友？如今我已是ＬＫＫ，人老XX衰，怎麼偏偏這個時候才要跟我做朋友？唉！這番心裡話，萬萬不能說出口！要將她轉出去，實在有不得已的苦衷。

醫師行醫愈久，病人愈多，無奈年紀愈大，體力愈差，只好將病情穩定的老病人交給年輕同事照顧。況且，說不定哪天醫師比病人先走一步，總得未雨綢繆，事先「託孤」一下，免得到時病人成了「未亡人」！

她是Ｂ型肝炎帶原者，家族中多人因肝病往生，在我的門診追蹤了幾十年。如今病情穩定，原以為轉診是件平常事，沒想到她反應如此強烈，彷彿要與親人告別似的！

轉念一想，世間的情誼，哪一種不需要歲月的滋養？醫病關係又何嘗不是如此？這些年來，她帶著恐懼走進診間，又帶著我的幾句安慰離開。對我而言，抽血、超音波不過是日常工作；對她而言，每張檢驗報告的背後，都有一段不願重演的家族往事。

一句「還好，沒什麼問題，下次再來」，我說得輕鬆，卻不知她已忐忑了多久。歲月染白了彼此的頭髮，也將陌生化為熟悉，將熟悉釀成信任。原來，幾十年來，我照顧的是她的肝，她託付給我的，卻是她的心。

無奈之中，不禁想起古人的詩句：「欲寄君衣君不還，不寄君衣君又寒。」古人寄衣兩難，我轉病人又何嘗不是如此？

欲轉病人病人慌，不轉醫師恐先亡。轉與不轉間，奴家兩相難！正當我左右為難之際，診間助理靈機一動：「這樣好了，年輕醫師幫妳看一次，下次再由Ｘ醫師看，兩位醫師輪流照顧妳，好不好？」

真聰明！何必與老朋友分手？不過是再幫她介紹一位新朋友罷了！醫術可以傳授，經驗可以傳承，信任卻需要歲月來培養。一張薄薄的轉診單，又豈能承載幾十年的醫病情緣？

想想自己已是這把年紀，竟然還有人握著我的手，央求著要跟我做朋友，夫復何求？看著她一次次平安離去，又平安歸來，是我莫大的欣慰。她捨不得我，我又何嘗捨得她？

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