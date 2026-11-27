今年10月底走馬上任的衛福部台北醫院院長王裕煒，曾在台東奉獻15年，是深獲病患信賴的眼科權威。從偏鄉醫療到大型醫院治理，王裕煒不改行醫初衷，「把患者福祉放在第一位，就是決策過程最好的答案」。

現年56歲的王裕煒，高中讀建中，在長輩期許下走上台大醫科之路。因雙眼近視1100度，因此他對高度近視族群有更多同理及關懷，進而選擇當眼科醫師。

2000年，王裕煒發現東部缺乏眼科資源主動申請赴部立台東醫院服務，一待就是15年，妻子轉調至台東縣府服務，一對兒女也在台東求學，直到要升上高中，妻子和兒女才搬回北部定居。2015年，他調升台南部立新營醫院院長。2021年，他回到部立台北醫院當眼科顧問醫師，終於能一家團圓。2023年，他接任衛福部醫福會副執行長，足跡遍及全台26家部立醫院。

台東行醫15年 寫難忘故事

回顧在台東15年恬靜歲月，王裕煒形容，「在台東呼吸到的空氣是甜的」，他還愛上單車運動，常從本院騎45公里到成功分院，練就一身好體力，也結交許多好朋友，在異鄉建立歸屬感，成為行醫生涯精采一頁。

王裕煒喜愛騎單車，享受揮汗過程，也有紓壓效果。圖／王裕煒提供

在台東讓王裕煒印象深刻的個案，是一名5歲男童遭同學持美工刀劃傷眼球，角膜受創且有外傷性白內障，母親帶來就醫，一度評估要搭飛機轉往台大醫院手術，但高空壓力恐讓男童眼睛傷害加劇，而他是台大訓練出來的，有信心能處理，因此取得家屬信任後，為男童做角膜縫合，再裝人工水晶體，保住了視力，眼部外觀也完好，家屬才落下心中大石。

醫院雙軸轉型 推幸福職場

創院54年的台北醫院是首家設立數位整合中心（DIC）的部立醫院，王裕煒說，未來將持續推動數位與綠色雙軸轉型，且為因應新莊、五股、泰山等地區人口高齡化及醫療需求增加，如何提升急重症醫療量能，急重症大樓興建及維運是下階段重要的發展任務。預計2028年急重症大樓完工，專業醫療人力整備須超前部署，讓硬體建設與醫療服務量能同步到位。

醫療業人力荒是醫院經營的一大難題，如何招募、留住人才是重中之重。台北醫院約有1500名員工，王裕煒提出幸福職場三大方針：準時下班、安心吃飯、快樂休假，各部門員工都必須貫徹，他也會以身作則。他堅信，讓員工精神愉快工作，才能營造更健康、正向職場氛圍，「員工是醫院最大資產，是永續經營的關鍵」。

傳承醫療價值 兒女也從醫

王裕煒的女兒、兒子也從醫，王裕煒認為，醫師是有意義、能助人的工作，台灣各個角落需要更多懷抱使命感的醫師，共同撐起台灣醫療韌性。看著下一代也走上醫療之路，對他而言，既是欣慰，也是對醫療價值的認同與傳承。

台北醫院院長王裕煒。記者蘇健忠／攝影

王裕煒

年齡：56歲

專長：眼角膜疾病、青光眼、白內障治療及手術

現職：衛福部台北醫院院長

學歷：台大醫學系、高醫公衛碩士

經歷：衛福部醫福會副執行長、衛福部新營醫院院長、衛福部台東醫院副院長

給病人的一句話：早睡早起身體好。