高雄一名住前鎮區的高雄師範大學員工日前確診登革熱，衛生局查基因定序，與今年越南境外移入的第二型登革熱病毒株相符，由於這名確診者工作地點距設有三處投開票所的高師大附中相距不到五十公尺，投票環境安全引發關注；衛生局強調，三投開票所均納入加強防治範圍，民眾可安心投票。

高雄登革熱疫情擴大，鼓山日前爆發社區群聚感染，昨再添兩男一女，年齡介於四十二至五十五歲，發病日集中於本月廿三日至廿五日，均是第一型登革熱病毒，研判為同一波社區感染。另小港、前鎮地區也相繼傳出確診，其中一名高師大餐廳員工的基因定序與越南境外移入病毒株相符，是高雄今年本土病例首度檢出該病毒株。

防疫人員深入稽查，在高師大和平校區蘭苑餐廳後方查獲陽性孳生源及埃及斑蚊，因人流頻繁要求停業改善，但業者未經複查合格擅自營業，遭衛生局重罰六萬元。

今天是投票日，高師大附中三處投開票所因緊鄰高師大引發民眾擔心，衛生局對此表示，防疫團隊連日針對登革熱疫情警戒里鄰及高風險場域全面加強環境整頓及孳生源清除，並依風險執行預防性噴藥或投藥，三處投開票所均納入加強防治範圍，投票安全無虞。

由於高雄最近一周內增加十二例，衛生局也擴大採檢一一二八人，並發送逾三千則簡訊，呼籲曾到小北百貨慶豐店、慶豐街、高師大蘭苑餐廳及相關疫情警戒里活動的民眾主動採檢，採驗可領取一百元超商禮券。