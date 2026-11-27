衛福部健保署今年推動「大家醫計畫二點○」，整合施行廿餘年糖尿病論質支付計畫（Ｐ4Ｐ），將護理衛教師、營養師衛教病人給付項目，從「必要條件」改為「非必要項目」。營養師及護理師公會全聯會接連發聲，批評政府取消專業人員支付誘因，恐導致醫療院所因人事成本壓力，不再聘用專任營養師、衛教師，不僅與政策背道而馳，還恐衝擊多種慢性病防治成果。

營養師公會全聯會理事長黃孟娟指出，具糖尿病認證機構的基層診所，由護理師、營養師及醫師組成醫療團隊提供照護，並由健保透過Ｐ4Ｐ計畫每季支付護理衛教師及營養師專業給付，逐步併入大家醫計畫後，這類衛教項目不再列為強制要求項目，而是改為年底追蹤時的獎勵項目，恐讓院所失去聘僱營養師誘因。

黃孟娟說，糖尿病病人常見多重併發症，除用藥、定期量測血糖外，也要由飲食互相配合，營養師除提供飲食建議，亦根據長輩吞嚥需求，指導飲食質地調整，透過個別化營養衛教，幫助延緩惡化、降低因糖尿病腎病變導致洗腎機率。

營養師公會全聯會指出，新制將讓共同照護制度逐漸消失，病人自我管理能力恐將逐步下降，最終增加健保醫療支出，與政策目標背道而馳，且基層共同照護人力同時支援糖尿病、初期慢性腎臟病（ＣＫＤ）、糖腎共病（ＤＫＤ）、代謝症候群等重要慢病政策，若共同照護制度遭到削弱，政策將無人執行。

護理師公會全聯會指出，若院所長期投入團隊人力誘因減弱，恐影響病人接受持續照護機會，理事長陳麗琴說，營養、衛教均為糖尿病照護不可省略環節，籲請健保署恢復舊有給付模式，明列護理衛教、個案管理與營養照護的給付項目，讓院所能穩定配置專業人力。

衛福部健保署回應，未來將持續監測計畫執行情形及照護成效，並就各界關切之跨專業團隊照護及支付機制，適時與相關專業團體溝通研商，作為後續精進計畫之參考。