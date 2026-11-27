台灣每六名六十五歲以上長者就有一人具憂鬱傾向，老年自殺率更連年居各年齡層之冠。國內長者憂鬱篩檢累計一一五萬人次，僅相當於全台四八○萬餘名老年人口的二成四，若扣除重複篩檢者，實際涵蓋率恐更低。民團呼籲，政府應擴大篩檢量能，並將三次免費心理諮商方案延伸至六十五歲以上長者，對此，衛福部回應將再評估。

台灣邁入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上長者，隨平均餘命增加，長者面臨疾病、失能及社交減少等問題，憂鬱症狀卻常難以被察覺，甚至被誤認為失智症。

老人福利聯盟秘書長張淑卿說，長者憂鬱與失智初期症狀相似，如注意力不集中、記憶力下降、情緒低落等，容易讓家屬混淆，不過，憂鬱也可能是失智症的危險因子，兩者不能僅憑單一症狀判斷，須由專業醫師評估，因此，更凸顯篩檢的重要性。

目前長者憂鬱篩檢多結合老人健檢、社區關懷據點、日照中心及基層診所。張淑卿說，這些場域較容易接觸健康、願意出門的長者，真正有孤獨、情緒低落問題的人，可能長期足不出戶，反而成為篩檢漏網之魚，建議政府將憂鬱篩檢納入獨居長者到宅訪視項目的一環，主動找出高風險族群。

張淑卿表示，政府已有延緩失能、預防失智及運動處方等措施，長者心理健康促進卻仍有不足。相較於十五至四十五歲族群享有心理支持方案，長者面臨的問題更為複雜，涉及疾病、家庭糾紛、長照安排及財產等，單靠心理諮商未必足夠，卻可以成為求助窗口，只是諮商費用恐成門檻，呼籲也將長者納入三次免費心理諮商的對象。

肯愛社會服務協會秘書長蘇禾說，長照體系已有失智據點及失智共照中心，提供失智長者照護與追蹤，高齡憂鬱問題也應受到同等重視，建議建立更細緻的評估及追蹤機制，兼顧長者生理、心理及生活需求。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，目前全台設有七十七處社區心理衛生中心及三六九處心理諮商服務據點，已要求地方衛生局協助高風險長者連結心理諮商或精神醫療服務，未來也將配合獨居老人普查方案，在到宅訪視工具中納入心理健康評估，讓較少接觸社區據點、健檢服務的長者，也能及早獲得協助。

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