在採訪中，七十六歲的袁瓊瓊談起自己的人生，語氣裡帶著近乎理直氣壯的感恩。她多次提到自己「命很好」，總在混亂與困境中，感受到宇宙裡有著寬大的力量，一直護佑著她。

袁瓊瓊自嘲是個亂七八糟活著的人，是個路癡，生活胡塗，甚至年輕時還曾因拖稿而辜負過許多出版社老闆，然而這些被她視為壞人的行徑，卻總能得到寬容。近年開編劇課遇到的學生，也都很照顧她。

「命好」的感受，最深刻地體現在她與兒子的關係上。她坦言自己年輕時是個霸道、惡劣的母親，但是當她年過六十，身體狀況下滑，開始依賴兒子照顧時，這段關係竟奇蹟般地扭轉。兒子不僅沒有記恨，反而成為她生活中的支柱，她形容兒子是來還債的。

「我的命好奇怪哦。一直都是好命。」這種被世界溫柔以待的幸運，一方面讓她感到慚愧，一方面她又解釋為命中注定。熟悉星座的她用星盤解釋這一切，她說，她的木星在第一宮，第一宮是命宮，木星是吉星，第一宮木星的力量很大，任何事情碰到木星，好運會放大，逢凶會化吉。

袁瓊瓊的人生一直遇到貴人，好命了一輩子，蒙受的恩情不知如何還，於是她告訴自己：「我要做個好人作為報答。」什麼才叫「做好人」呢？袁瓊瓊説，活到這把年紀，她唯一會做、能做的事就是寫字，「所以我就好好的寫一些東西，假如我寫的東西能夠散布什麼正能量的話，希望所有看我文字的人能夠接受到，這個世界還是有一些美好的。」她立志在晚年以文字回饋生命中蒙受的厚愛。