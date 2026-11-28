袁瓊瓊和兩個兒子同住，健康與生活照顧多仰賴他們，她和大兒子感情好，什麼事都可以聊。

問及成年後的親子關係，袁瓊瓊有些不好意思，坦承自己是個對孩子很壞的媽媽，親子關係一直到她晚年才變好。

她說，大兒子從小就極度懂事省心，嬰兒時期要帶他從花蓮到台南返鄉過節，搭乘二十小時公路局長途車程不哭不鬧、不用喝奶也不需要換尿布。弟弟幼時，年長十二歲的大兒子更主動分擔了餵奶、換尿布與哄睡等育兒職責。

大兒子在小學時曾被測出智商高達一八○，卻因為成長過程中未能展現符合主流的表現，袁瓊瓊認為兒子的消極與反抗是「故意和我作對」，感嘆「天才無用」。她甚至在兒子高中時高壓管教，好多次將兒子堵在門口痛罵數小時，使原本就在校園遭受嚴重霸凌的兒子身心孤立，多次離家出走。

一直到袁瓊瓊六十餘歲，出現心臟問題、睡眠障礙，一家之主的她轉為「被照顧的人」，日漸依賴精通氣功、按摩的大兒子，母子在日常漫談中逐步揭開塵封過往。

大兒子四十餘歲時，她才從兒子口中得知，他求學時長期遭受校園霸凌，在家中也承受著母親的壓迫。袁瓊瓊終於理解，他的「不乖」是生存的掙扎；意識到兒子並非沒有能力，而是選擇了想走的路。

母職是修行，袁瓊瓊年輕時恣意妄為，自陳是「惡劣」且「霸道」的媽媽，還好孩子沒有因此遠離，讓她有機會在六十幾歲時重修親子關係這門課，懂得「全然接納他的模樣」。和大兒子關係的修復改變了她，也間接改變了袁瓊瓊和女兒及小兒子的關係。袁瓊瓊很感激，因為和孩子的關係良好，是現在的她感到安心的基礎。