屏東縣、高雄市與台南市等縣市，是綠鬣蜥重災區，屏東縣綠鬣蜥移除數量更是連年居冠，今年至今已移除逾十一萬隻。屏東縣農業處指出，目前野外總數不明，難以掌握整體族群變化，防治不能只看移除總數，如何追蹤通報熱區變化、降低族群密度，是下一階段關鍵。

專業獵人吳承樺說，綠鬣蜥捕捉難度愈來愈高。以前同一棵樹可發現多隻，如今是一、兩隻零星分布；河岸草叢、廢棄地及魚池周邊仍藏有綠鬣蜥，受地形阻礙，難以徹底移除。民間獵人劉祖華也說，過去到處可見綠鬣蜥，如今愈來愈會躲，捕捉更仰賴經驗與技巧。

根據屏東縣政府統計，今年六百五十七名民間獵人完成受訓，其中一百卅二人曾繳交綠鬣蜥領取獎勵，約占兩成。屏東縣議員洪宗麒認為，紅豆、毛豆及蔬菜剛萌芽時最容易遭啃食，農民發現綠鬣蜥，卻未必熟悉手機定位及通報系統，等獵人趕到，綠鬣蜥早已逃逸，建議中央檢討制度，擴大農民參與誘因，避免各農地只靠圍網、驅趕，將綠鬣蜥逼往鄰近農田。

「移除量增加不一定代表族群量增加」，屏東縣農業處表示，今年移除熱區以新園鄉最多，其次屏東市、竹田及萬丹，集中平原農業區與河川周邊，尤其東港溪流域一帶為多。移除量增加除族群問題，也與民眾受訓後技術成熟、掌握綠鬣蜥習性，以及獎勵制度調整有關係。整體政策仍需時間評估。

屏東縣農業處指出，綠鬣蜥經常出沒偏僻河岸，捕捉可能遭遇落水、觸電等風險，須具備辨識習性及安全捕捉能力。目前野外總數不明，難以掌握整體族群變化，防治不能只看移除總數，如何追蹤通報熱區變化、降低族群密度，是下一階段關鍵。

高雄市農業局表示，防治重點已由單純追求移除數量，轉向成體及繁殖熱點的精準移除，鎖定水域周邊、既有熱點及繁殖區域，透過「抓成體、減繁殖、控下一代」，並結合一九九九通報，加強巡查、夜間捕捉，優先移除具繁殖能力的成體。同時繁殖季前後加強防治，逐步抑制族群繁衍及擴散。

台南市農業局官員指出，部分獵人集中在密度高、易捕捉的熱區，或偏向捕捉幼蜥，藉此快速累積移除數量、領取獎勵，類似取巧手法防不勝防。