「不要只是矇著頭，一直在做移除。」嘉義大學生物資源學系副教授陳宣汶指出，政府每年加大補助力道，綠鬣蜥族群數量卻不減反增，是時候重新檢視防治策略與資源配置；台灣野生動物學會理事長裴家騏也說，須掌握實際族群數量與分布，否則移除力道不足，可能讓剩餘個體的繁殖條件改善，助長族群成長。

陳宣汶指出，六月至九月較易捕獲幼蜥，入秋後則較常見大型個體，但過去每年十二月至隔年二月因計畫結案、銜接出現移除空窗，恰逢主要繁殖期。建議農業部調整時程，加強移除繁殖個體，效果將優於捕捉幼蜥。

陳宣汶表示，國外經驗顯示，綠鬣蜥防治需長期投入，更應妥善配置資源。他以美國佛羅里達州為例，當地綠鬣蜥問題嚴重，但地域廣大，政府已不再投入移除經費，轉由商業團體處理；大開曼群島則因面積較小，透過政府與民間團體合作，移除了上百萬隻綠鬣蜥，整體族群量已控制。

他說，台灣也在研議透過餌料投放避孕藥，控制綠鬣蜥繁殖，但仍處於實驗階段。由於綠鬣蜥以樹葉為食，對餌料的反應不如肉食動物，誘食有一定難度。他建議，若難以根除，至少應優先防守農損熱區，減少農作物遭破壞，並加強民宅周邊熱點防治，降低危害。

裴家騏認為，族群數量與分布持續擴大，顯示捕捉力道不足；而野生動物族群受擾動後，可能因競爭減少、存活條件改善等，剩餘個體的繁殖條件變好，若移除量不足以抵銷族群繁殖與成長，數量就會持續增加。

他也提醒，獎勵制度若缺乏妥善規畫，會讓移除產業化，參與者與獎勵產生依附關係，反而延長問題處理時間。外來種防治不一定以清零為唯一目標，政府應先釐清究竟要根除、降低族群數量，或優先減少農業危害，訂定明確目標，才能研擬務實的策略。