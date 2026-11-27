屏東縣農民劉祖華與妻子林秋美，兩年前因農作物遭綠鬣蜥啃食，投入捕蜥行列。夫妻倆從受災農民變身捕蜥高手，劉祖華如今登上全縣移除獎勵排行榜第二名。兩人騎機車穿梭田野間、河岸邊，原本一見綠鬣蜥就尖叫的林秋美，現在見了反而會笑，因為「看到一隻，就像看到錢！」

劉祖華夫婦過去種香蕉、檳榔，原已展開退休生活，沒想到綠鬣蜥入侵農田，加上政府提供移除獎勵，讓夫妻開啟另類「第二春」。

「自己也是農民，知道作物被吃有多心痛。」劉祖華說，香蕉心遭綠鬣蜥破壞，可能腐爛，農民辛苦播種後長出的嫩芽，也常被啃得光禿禿。夫妻每天上午九時騎機車出門，尋找綠鬣蜥蹤跡，傍晚稍作休息、到超商吃飯，晚上再度出動，有時忙到凌晨四時才收工。

捕蜥不只考驗眼力與耐力，也伴隨風險。劉祖華說，出門至少帶五組魚輪，手套更是必備裝備。兩人穿越比人還高的茅草、鑽進樹叢，也曾遇過雨傘節。林秋美曾被綠鬣蜥咬傷右手中指，掛急診治療，被綠鬣蜥抓傷更是家常便飯。

兩人也觀察到捕捉現場變化。劉祖華說，以前一棵樹上綠鬣蜥密密麻麻，如今往往好幾棵樹才找得到一隻，讓他直呼「愈來愈聰明」。