為遏止外來入侵種綠鬣蜥擴散，農業部成立「綠鬣蜥防治應變小組」，補助各縣市加強移除，去年移除廿六萬隻，今年截至十一月廿五日，再移除廿五點六萬隻，但仍未阻止族群擴散北上，連苗栗也失守，審計部調查揭露三大防治漏洞，農業部表示，明年預計投入逾一億元，擴大移除量能。

每年十月至翌年二月是綠鬣蜥繁殖季，近期大型綠鬣蜥頻頻出沒，屏東萬丹紅豆田遭肆虐，一個晚上就捕獲一百四十七隻，堆成一座「綠鬣蜥山」；高速公路也出現綠鬣蜥蹤跡，引發交通安全疑慮，彰化更發現長達兩公尺的巨型綠鬣蜥，連立委蘇清泉位於屏東的住家也遭入侵。

根據農業部林業及自然保育署統計，今年截至十一月廿五日止，全台累計移除廿五點六萬隻綠鬣蜥，以屏東縣逾十一點四萬隻最多，其次為嘉義縣近五點四萬隻、高雄市四點四萬隻。

竹、桃、宜出現零星個體

值得注意的是，綠鬣蜥不僅在南部現蹤，其足跡更持續北移，已蔓延至苗栗縣，截至十一月底，已抓捕到六十八隻，新竹、桃園及宜蘭也有零星個體出沒。

審計部點名防治三大漏洞

審計部報告指出，綠鬣蜥移除作業已持續多年，野外族群卻仍呈成長趨勢，現行移除策略對控制族群繁殖成效有限，並點名三大防治漏洞，包括獵人為快速累積移除數量、換取獎勵，多鎖定熱區捕捉，忽略地形險惡及新入侵區域的即時處理，形成移除盲區；受訓民眾多集中捕捉尚未具繁殖能力的幼蜥，然而幼蜥第一年存活率僅百分之五，大量移除對抑制族群增長的助益有限。此外，各縣市獎勵方式不一，有的發放現金、有的提供禮券，衍生跨縣市兌領獎勵的亂象。

林保署野生物管理科科長邱國皓表示，外界質疑綠鬣蜥愈抓愈多，是移除作業進入高峰期的必經過程。目前防治成效逐步顯現，但要全面控制族群，仍需一段時間。

林保署：群體仍在掌握中

邱國皓指出，綠鬣蜥雖已擴及苗栗縣，但族群動態仍在監控掌握中，已委託專業團隊加強巡查，並與新竹、桃園成立桃竹苗防治小組，強化防線，防止族群持續北移。至於宜蘭，目前僅捕獲零星個體，研判可能隨交通運輸移入，尚未發現穩定族群。

針對審計部指出的三大缺失，邱國皓表示，樂見獵人與民眾投入移除工作，獵人有助發現新熱區、補足防治盲點；一般民眾雖以捕捉幼蜥為主，對整體族群控制仍有助益。至於各縣市獎勵方式不一，經協調後，高雄市已於今年年中改以禮券發放。

明年砸一億擴大移除量能

邱國皓表示，林保署檢討去年移除成效後，要求地方政府採跨年度招標，避免作業空窗，並組建專業獵人團隊，專攻縣市交界及地形複雜等移除死角；同時調整獎勵標準，受訓取得認證的民眾捕獲吻肛長卅公分以上成蜥，每隻獎金由二百五十元調升至三百元，未達卅公分的幼蜥則由一百元降至五十元，鼓勵優先捕捉具繁殖力的成蜥。明年中央與地方預計投入逾一億元，擴大移除量能。