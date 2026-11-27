桃園國際機場公司推動永續發展再獲肯定！機場公司在「2026第十九屆TCSA台灣企業永續獎」一舉拿下「企業永續報告白金級」、「台灣百大永續典範企業獎」及「創新成長領袖獎」三項殊榮，連續7年獲得TCSA肯定，另獲英國標準協會（BSI）頒發ESG永續發展獎「永續深耕卓越獎」，展現桃機推動永續治理及創新轉型的成果。

機場公司副總經理暨永續長余崇立表示，永續成果來自機場大聯盟所有夥伴共同努力，今年發布「桃園國際機場園區永續白皮書」，擘劃邁向2050年的永續目標。在環境方面，促成國內首度於航空燃油添加永續航空燃油（SAF），2025年供應量達5868噸，全年節電375萬度；社會責任方面，員工志工參與率達51.16%，並維持零重大職災及零職業病；公司治理方面，氣候相關財務揭露（TCFD）獲最高等級Level 5+肯定。

其中，獲得「創新成長領袖獎」，主要展現桃機以智慧機場、綠色機場雙軸推動營運轉型的成果。機場公司自主研發並取得專利的航務管理系統（FOS），僅需原有約三分之一人力即可處理每日航班調度，並縮短航機地面滑行及空中盤旋時間；機場協同決策系統（A-CDM）則串聯超過320個駐站單位，去年潛在減碳量達9943噸。

此外，桃機導入AI影像技術，即時掌握出境安檢人流及計算等候時間，旅客可透過官網或APP提前查詢，方便安排出境行程。

機場公司也指出，桃園機場是全台首座取得ISO 14090氣候變遷調適符合性聲明的機場，並完成溫室氣體盤查查證，取得環境、能源及水資源等管理系統驗證，將國際標準導入碳排放、能源、職場安全及供應鏈管理。

機場公司表示，未來將依永續白皮書所訂目標，持續結合智慧科技與國際標準，攜手機場大聯盟夥伴深化綠色轉型，朝2050年淨零排放目標邁進，打造航空永續生態圈。

機場公司獲TCSA「企業永續報告白金級」、「台灣百大永續典範企業獎」及「創新成長領袖獎」三項大獎，由副總經理暨永續長余崇立（右）代表領獎。圖／機場公司提供

機場公司獲英國標準協會（BSI）「永續深耕卓越獎」，由副總經理暨永續長余崇立（右）代表領獎。圖／機場公司提供