台北榮民總醫院使用調劑設備和機械手臂，可以調配12種化療藥物，預計每日減少6小時作業時間，也減少藥師接觸藥劑的風險，更透過自主移動機器人、護理協助機器人，協助運送和精準配送，減少重複、危險、耗費大量人力的調劑作業。

北榮昨天舉辦「北榮×鴻海 化療自動化智慧場域發布會暨北海AI中心揭幕」。北榮與鴻海去年10月簽署智慧醫療戰略合作意向書，規劃投入3億元、為期3年的研究經費，並成立智慧創新研究室。

北榮表示，化療藥物調劑與配送涉及嚴格安全規範，傳統需要大量人工及跨部門協調。如今在藥物調劑環節，系統結合日本化療藥物調劑設備和機械手臂技術，降低藥師直接接觸高風險藥物的機會。北榮副院長李偉強指出，全國首部雙臂癌症化療配藥機器人，初期規劃調配12種化療藥品，預計每日可節省藥師約6小時的作業時間，進一步提升調劑精準度、用藥安全及藥師職業安全。

北榮指出，完成調劑後，透過自主移動機器人，整合院內電梯與配送路線，執行藥物運送任務；最後由護理協作機器人連接HIS系統，透過嚴謹的生物識別驗證，串聯病人身分、醫囑與護理師確認，確保藥物交付流程的安全與準確，減輕醫療人員作業流程。

衛福部長石崇良實地參觀化療調配機器人運作後表示，台灣擁有高品質醫療與世界級ICT科技，兩者強強聯手，智慧醫療可望成為第二座護國神山。他強調，衛福部將持續建構可信任、可驗證的醫療AI環境，並透過健康台灣深耕計畫協助醫院導入智慧科技，讓好的成果從一家醫院擴散到更多醫院。

北榮院長陳威明表示，一年前與鴻海簽署合作意向書時，雙方承諾要「一起做一件大事」，如今已從藍圖走進臨床。北榮推動智慧醫療始終以「人」為核心，機器不是要取代藥師與護理師，而是把危險、重複的工作交給機器，把時間還給醫護同仁。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海希望將過去在智慧製造、自動化及系統整合累積的經驗，進一步應用於醫療領域，協助醫療人員減少重複性及高風險工作，將更多時間投入病人照護。

北榮副院長李偉強介紹全國首部雙臂癌症化療配藥機器人，初期規劃調配12種化療藥品，預計每日可節省藥師約6小時的作業時間，進一步提升調劑精準度、用藥安全及藥師職業安全。圖／北榮提供

北榮院長陳威明強調，推動智慧醫療始終以「人」為核心，讓機器承擔高風險及重複性工作，把時間還給醫護同仁，讓醫療人員更專注於病人照護。圖／北榮提供