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記者直擊！ 返鄉人潮提早湧現 高鐵啟動人流管制
九合一大選疏運正式開跑，交通部提前協調運輸業者，提供運能創歷年新高。但台灣高鐵超尖峰時段對號座車票早已幾近全數完售，部分旅客擔心自由座之亂再度上演，提前一天返鄉。高鐵表示，昨天旅運量較平日同期多出2萬、約1成。不過，晚間5時許北部三站仍陸續進行閘門管制，目前動線順暢。
大選返鄉疏運啟動，台灣高鐵先前預估今天晚間5時後至明天午前，將是本次疏運的超尖峰時段。期間高鐵公司除祭出17班延收班次，包含10班紅眼優惠車次外，也同時規畫自由座分流、管制措施。
由於先前高鐵公司不斷強調超尖峰時段對號座車票完售，不少旅客擔心回不了家，多請假一天，提早返鄉、自主分流。高鐵公司發言人鄒衡蕪表示，昨天旅運量與過往周四相比，約多出2萬餘人，達22萬人次。
不過今天下午4時起，南港站、台北站及板橋站還是陸續湧入大量通勤人潮與返鄉民眾。高鐵公司於晚間5時啟動南港站人潮管制、5時11分台北站也跟進。限制自由座旅客進站5分鐘，並在閘門口透過紅龍拉出動線。
截至晚間6時，高鐵整體動線順暢、月台亦未出現擁擠狀況，對號座旅客上車無礙，不過自由座人潮仍相當多，再加上台鐵統計，今晚南下及東部對號列車坐票，也已幾乎全售罄。
選舉熱，交通部也提醒旅客，EMU3000型自強號仍售有站票，國道客運也準備好進行聯防，呼籲旅客分流時段、分運具搭乘。
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