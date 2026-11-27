紅龍果切開後，果肉竟呈現紅白漸層，宛如水彩暈染般夢幻！台東縣關山鎮青農涂順庭鑽研雙色紅龍果栽培技術，成功種出外圈桃紅、中心潔白的特色果品，首次參加農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦的「2026年全國紅龍果優質果品評鑑」，便從多元色彩組參賽果品中脫穎而出，讓台東特色農產品再添佳績。

農業處指出，本次評鑑分為紅肉組、白肉組及多元色彩組，全國共有118組果品參賽，其中多元色彩組共27組。涂順庭栽培的雙色紅龍果，切開後外圍呈現鮮豔桃紅色，逐漸向中央轉為潔白色澤，不僅外觀特殊，風味也清甜爽口，展現特色果品的市場潛力。

涂順庭原本具有理工背景，近年選擇返鄉投入農業，由於母親原本就從事紅龍果栽培，他從與家人共同務農的過程中累積經驗，進一步挑戰栽培難度較高的雙色紅龍果。從摸索品種特性、研究病蟲害管理，到反覆調整田間栽培方式，他將過去的學習背景與研究精神帶進果園，逐漸發展出自己的特色農產品。

涂順庭分享，雙色紅龍果要種出漂亮且分明的漸層色澤並不容易，關鍵在於肥培管理，必須長時間觀察植株生長情形，持續調整肥料配方及水分管理，才能讓果實呈現理想色澤與品質。此外，紅龍果授粉、疏果及採收也不能馬虎，尤其開花期間經常需要夜間作業，即使遇到下雨，也得想辦法確保授粉品質。

除了專注栽培技術，涂順庭也經營「山下那片果園」品牌，透過社群分享種植過程，並以宅配方式將台東優質紅龍果推廣至各地。縣長饒慶鈴表示，青年農民是台東農業創新與轉型的重要力量，涂順庭勇於挑戰特色品種，透過持續研究精進栽培管理，讓傳統農業展現新的發展可能，縣府也將持續協助青年農民提升技術、發展品牌。

農業處指出，雙色紅龍果主要產季約為每年7月至11月，實際供果仍視氣候及田間生產狀況調整，今年產季已逐漸進入尾聲，民眾可期待明年產季，品嚐來自關山青農用心栽培的夢幻雙色紅龍果。