高雄鼓山登革熱群聚又增3例！新增的2男1女，年齡介於42至55歲，目前鼓山群聚已累計10例。目前鼓山區已擴大採檢668人，提醒曾至小北百貨慶豐店、慶豐街、高師大蘭苑餐廳等地的民眾要注意健康風險。

疾管署發言人林明誠指出，高雄市鼓山區登革熱群聚新增3例，2男1女，年齡介於42至55歲，均為登革熱第一型，累計鼓山區群聚10例。新增案例中有兩例工作地在鼓山區裕興里，研判為同一波社區感染，另一案昨夜通報，目前高燒中，疫調發現曾到小北百貨慶豐店附近。

林明誠說，鼓山區擴大採檢668人，目前無PCR陽性者。高雄市為提醒11月1日起曾至小北百貨慶豐店、慶豐街、高師大蘭苑餐廳及相關警戒里活動的民眾健康風險，已發送逾3000則簡訊；另外，為鼓勵民眾配合主動採檢，完成擴大採檢者可獲 100元超商禮券。

林明誠表示，疾病管制署評估鼓山區群聚新增個案仍集中在防治區塊中，對於相關個案的居住地、工作地、活動地，高雄市也疫調釐清相關足跡後第一時間介入防治。

目前防治的關鍵有三項：一、清除社區中病媒蚊孳生源，限縮並避免疫情擴散；二、找出社區中潛在感染者，透過採大採檢及基層院所加強通報，縮短每一個案隱藏期；三、提高民眾警覺：清除戶內外孳生源要巡、倒、清、刷，避免蚊子叮要著淺色長袖衣褲並善用驅蚊/防蚊藥，紗窗紗門如有破洞要補好，生病就醫主動提社區附近有登革熱病例。