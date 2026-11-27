新北市蘆洲敏金、家妘2家精神護理之家爆出疑似超收住民及虐待事件，也引發精神障礙者長期照護量能是否不足的疑慮。衛福部統計，全國目前有46家精神護理之家，實際開放床數4947床，但22縣市中僅14縣市設有相關機構，仍有8縣市完全沒有設置。

衛福部心健司長陳柏熹表示，精神障礙者隨年齡增長，精神症狀可能逐漸減輕，部分個案可由一般住宿式長照機構收住，若精神症狀仍明顯，則會由醫療機構慢性病房收治，至於精神照護量能是否足夠，仍須視個案需求及機構收治情形評估。

根據衛福部統計，截至今年6月底，全國共有46家精神護理之家，總計許可床數5047床、實際開放床數4947床；不過全國22縣市中僅14縣市設有精神護理之家，包括基隆市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、台東縣，及澎湖、金門、連江等3離島共8個縣市完全沒有設置。

而精神護理之家以新北市共有9家最多，其次為高雄市6家與桃園市6家，花蓮縣則有5家；以「床位規模」計算，花蓮縣設有衛福部玉里醫院溪口精神護理之家及北榮玉里分院附設精神護理之家等大型機構，全縣總床數高達1460床，高居全國第一，占全國總床數近3成；其次依序為高雄市802床、新北市575床487床、桃園市486床，及南投縣394床。

陳柏熹表示，過去有規定長照機構及護理之家要分開設立，不過在2017年的長期照顧服務法施行之後，新設置的住宿式長照機構就不會分類僅限可收住哪一類住民，可以混和收住。

不過一般長照機構的住民與有精神障礙住民在照護上是否有照護上的不同需求，陳柏熹說，每個機構的特性及收治環境不一樣，因此會視狀況來決定收治個案，另外精神障礙者一般年紀愈來愈大後，精神症狀會比較沒有那麼顯著，等於說那個差異性這部分會比較小一點，不過若精神狀態顯著，還是會在醫療機構的慢性病房收治。

針對這次新北2家精神護理之家安置個案逾100人，不過2家合格可以收治的床位僅有60床，陳柏熹表示，2家有出現超收個案不一定都是精神個案，機構都會依照規定收治。