選戰倒數，台中一名63歲婦人瘋選戰，半年前就頻繁參與候選人造勢活動，無役不與，即便近3個月出現右肩膀無力、疼痛，仍吞止痛藥忍痛參加，並在活動上拚命搖旗喊「凍蒜！」，直到右肩痛到無法舉手搖旗才就醫，查出是右肩旋轉肌破裂。

衛福部台中醫院復健科醫師王培任指出，旋轉肌破損原因，年輕族群常見是運動、外傷，跌倒時用手撐地或猛拉重物造成肌腱傷害，中老年人則是肌腱退化、肌力不足，肩膀不穩定造成損傷，尤其反複性抬舉手臂、搬重物，這名婦人推論是近半年參與選舉活動，反覆抬高手臂、舉手搖旗，磨擦肌腱，造成旋轉肌破裂。

婦人到院檢查右手臂無力、疼痛、伸展幅度明顯縮小且無法舉高，王培任為她開立消炎藥、注射玻尿酸減緩疼痛，治療兩周後疼痛明顯緩解，並叮嚀她，如果參加活動舉旗要換手支持，讓受傷的右手先休息，避免影響治療效果，舉旗高度「維持90度就好」切勿高舉過頭。

針對旋轉肌撕裂的非類固醇治療，臨床上常在超音波導引下精準注射「玻尿酸」或「高濃度血小板血漿（PRP）」。王培任分析，玻尿酸具備關節潤滑與抗發炎效果，施打後約1至2周即可見效，適合怕痛、希望快速止痛以恢復日常活動的患者；PRP則是抽取自體血液濃縮調節發炎，單次注射便有機會緩解，對中長期止痛與改善肩部活動度潛力較佳。

王培任提醒，選擇玻尿酸、PRP或經醫師評估合併施打，都建議在超音波導引下精準注射，並搭配規律的肩部物理治療與復健運動，才能控制疼痛並恢復日常活動。

民進黨台中市長候選人何欣純日前在烏日推出造勢晚會，吸引支持者熱情參加。聯合報系資料照

醫師王培任說明，正常人的健康肌腱應該呈現彩虹狀（左圖），患者因為肌腱撕裂傷（右圖）出現黑色空洞。圖／台中醫院提供