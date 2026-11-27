九合一大選投票日，各地都將是晴到多雲好天氣，氣象署指出，明天是東北季風逐漸南下的過程，白天各地高溫仍有25至29度，但傍晚低溫可能跌破20度，提醒早起投票與晚歸看開票的民眾，務必加件外套再出門。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，選舉日受到東北季風增強、冷空氣逐漸南下影響，清晨低溫和今天差不多，北部、宜蘭地區低溫18至19度；中南部及花東20至22度。白天高溫部分，北部、東北部較今天略為下降至25度左右，中南部則維持26至29度高溫。

不過夜間受東北季風影響加劇，入夜後各地低溫將跌破20度，北部低溫約16至18度、南部則為19至20度左右。

鄭傑仁指出，投票時間除花東地區及恆春半島有零星短暫雨，各地天氣將維持晴到多雲好天氣。

不過周日東北季風影響持續，溫度將更進一步下降，北部、東半部高溫剩20至24度，中南部25至27度。夜間清晨低溫，台南以北、宜花僅剩14至17度；高屏、台東地區18至20度，局部空曠地區或近山區溫度還會更低。

鄭傑仁表示，這波東北季風預計在周一逐漸減弱，雖然受清晨輻射冷卻影響，北部、宜蘭仍較冷，但其餘地區除早晚較涼，白天氣溫回升，西半部日夜溫差較大，台東及恆春半島有零星短暫雨。

鄭傑仁指出，周一、周二北部、東半部高溫回升至23到26度；中南部25至28度。周三開始，各地高溫回升到26至30度，整體感受偏暖甚至有些熱。下一波明顯冷空氣，得等到12月中旬左右再觀察。