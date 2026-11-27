衛福部國健署去年8月起擴大成人預防保健服務中，B、C型肝炎篩檢對象，民國75年以前出生、未滿80歲者，終身可免費篩檢一次，今天公布最新篩檢數據，截自今年10月，已累計823萬人接受篩檢，符合資格者總人數約1290萬人，目前篩檢比率約65%。國健署呼籲符合資格，但尚未篩檢的467萬民眾，盡快至合作醫療院所接受免費篩檢。

國健署署長沈靜芬指出，B、C型肝炎感染後可能沒有明顯症狀，等到身體出現不適時，肝臟可能已受到傷害，透過篩檢及早發現感染，並依醫師建議定期追蹤與治療，是預防肝硬化及肝癌的重要關鍵，符合篩檢資格，尚未接受過B、C型肝炎篩檢的民眾，可善用政府提供的終身一次免費篩檢服務，透過抽血檢查，及早掌握感染狀況，把握治療時機，平時也要注意預防感染。

國健署慢性病防治組組長周燕玉指出，民國75年（含）以前出生、未滿80歲民眾，終身可一次免費篩檢B、C型肝炎，若B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體檢驗呈陽性，應依醫師建議進一步檢查。B型肝炎可透過定期追蹤及必要時的治療控制病情；C型肝炎若經進一步檢查確認仍有病毒感染後，應接受適當的抗病毒治療，多數可以治癒。

截至今年10月，全台尚有約467萬目標族群，未接受B、C型肝炎篩檢。周燕玉提醒，民眾切勿等到身體不舒服才檢查，應把握免費篩檢機會，若篩檢結果異常，配合後續檢查與治療，可降低肝硬化與肝癌風險。除接受篩檢外，為避免病毒性肝炎感染，建議民眾平時注意個人衛生，避免共用刮鬍刀、牙刷、指甲剪等可能接觸血液的個人物品，降低被感染風險。