即日起至12/30，Hair Recipe髮的食譜全系列在全聯限時優惠，單件特價$329。 圖／Hair Recipe提供

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台灣人愛喝茶，早餐一杯無糖茶、下午來杯水果茶早已是日常。但其實「茶」除了拿來喝，也可以用來養護頭皮，唯有調理毛囊穩定平衡，頭髮才能豐盈蓬鬆。NO.1天然洗髮 Hair Recipe 髮的食譜，這次把大家熟悉的「茶」帶進浴室，結合茶多酚、天然食材精粹以及天然精油調香，把每天的洗髮升級成「茶多酚頭皮養護SPA」。

即日起至12/30，Hair Recipe髮的食譜全系列在全聯限時優惠，單件特價$329。 圖／Hair Recipe提供

不只洗乾淨！「茶多酚養護」從頭皮開始

每天保養臉時，我們早已習慣依照膚況挑選適合的產品，但天天都在清潔的頭皮，很多人卻還停留在「洗乾淨、洗完香香的」就好。Hair Recipe 將「茶」帶進洗髮養護，以「先淨後補」為核心理念，茶多酚先淨澈毛囊油脂，還原平衡狀態，後續搭配天然精粹補足營養，依照不同頭皮頭髮提供對應選擇，從油頭扁塌髮到乾枯毛躁髮都有適合的產品。再加入天然精油調香，淡淡舒服香氣聞起來超級放鬆，每天都超期待洗頭時光！

即日起至12/30，Hair Recipe髮的食譜全系列在全聯限時優惠，單件特價$329。 圖／Hair Recipe提供

全新「頭皮舒療SPA系列」將日式茶道的慢活靈感帶進每天洗髮，以茶多酚搭配氨基酸、維生素等成分溫和滋養，從頭皮舒暢穩定一路照顧到髮絲柔順。更加入7種天然精油調香，從清新果香、優雅花香到沉穩木質調，洗髮時彷彿置身頂級香氛SPA。當內在情緒被療癒、頭皮緊繃被釋放，頭髮才能豐盈柔順！

舒壓橘：下午油頭、條碼瀏海有救！洗出清爽蓬鬆感

「舒壓橘」主打淨油透亮，推薦給容易出油、髮根扁塌族群。單件特價$329。 圖／Hair Recipe提供

下午頭皮開始出油，瀏海一秒變「條碼」? 油頭族大推「舒壓橘」以茶多酚洗去頭皮多餘油脂，讓洗後髮根更顯清爽蓬鬆。而月影柑茶香氣有佛手柑、檸檬、柚子的清新，揉入雪松與沉香木的沉穩木質氣息，洗過就知道，真的很適合加班壓力大的夜晚，療癒香氣洗去一天悶種，所有壓力與煩悶都被釋放！

活力梨：抵抗換季毛躁！洗出柔亮滑順元氣髮

「活力梨」主打舒活滋養，推薦給頭皮較乾、毛躁乾枯髮族群。單件特價$329。 圖／Hair Recipe提供

頭髮一乾就毛、怎麼梳都不順？毛躁髮族可以試試 Hair Recipe「活力梨」，以茶多酚搭配秋梨、氨基酸與維生素等養護成分，在清潔頭皮的同時滋養髮絲，讓洗後秀髮更顯柔亮滑順、輕盈好整理。香氣則以秋梨、佛手柑的清甜果香，揉入清茶與玫瑰，最後留下麝香、琥珀與雪松的溫潤氣息，像早晨來一杯清新的「晨光梨茶」，洗去毛躁，也為每天的開始注入清新好心情。

無花果白茶：號稱「髮根打氣機」給你豐盈髮量感

「無花果白茶」主打控油蓬鬆，推薦給易出油、細軟扁塌髮族群。單件特價$329。 圖／Hair Recipe提供

髮根總是軟趴趴、頭頂看起來沒精神？Hair Recipe髮的食譜明星商品「無花果白茶」，號稱「髮根打氣機」就是扁塌髮族不能錯過的養護首選！以白茶多酚搭配無花果精粹，從頭皮開始養護，更主打48H蓬鬆控油、3倍豐盈髮量感UP，讓洗後髮根更顯輕盈、頭髮看起來自然豐盈。香氣則以清新白茶揉合無花果與溫潤檀香，帶出舒服耐聞的輕甜木質香。不只是控油，而是頭髮看起來真的更蓬鬆、更有元氣，完全就是扁塌髮救星！

今天，你的頭皮想喝哪杯茶？

從淨油清爽的月影柑茶、滋養柔亮的晨光梨茶、人氣蓬鬆首選無花果白茶，以及全系列都還有更多選擇，Hair Recipe髮的食譜把茶多酚養護與天然食材帶進每天洗髮，讓不同頭皮、髮況都能找到適合自己的「頭皮元氣茶」。

即日起至12/30，Hair Recipe髮的食譜全系列於全聯單件特價 $329。趁限時優惠幫頭皮換杯好茶，把每天洗頭升級成養護SPA！