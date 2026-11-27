衛福部健保署今年推動「大家醫計畫2.0」，將施行20餘年的糖尿病論質支付計畫（P4P）納入整合，同時將護理衛教師、營養師衛教病人給付項目，由必要條件改為非必要項目，營養師公會全聯會發表聯合聲明指出，取消專業人員支付誘因，醫療院所勢必因人力成本壓力，將逐步減少專任營養師、衛教師配置，除糖尿病外，還預期衝擊慢性腎病、糖腎共病、待謝症後群等防治成果。

營養師公會全聯會理事長黃孟娟指出，現行糖尿病共同照護網、論質支付制度施行逾20年，具糖尿病認證機構的基層診所，病人由護理師、營養師及醫師組成醫療團隊提供病人照護，並由健保透過P4P計畫每季支付護理衛教師及營養師專業給付，逐步併入大家醫計畫後，這類衛教項目不再列為強制要求項目，而是改為每年年底追蹤時的獎勵項目，恐讓院所失去聘雇營養師誘因。

黃孟娟說明，糖尿病病人常見腎臟病變、肝臟功能不良等併發症，營養需求相當複雜，除用藥、定期量測血糖外，也要由飲食互相配合，營養師除提供飲食建議，也會根據長輩吞嚥、咀嚼等需求，指導飲食質地調整，若主要照顧者為外籍看護或外籍配偶，也會以不同語言及文化情況，個別化進行營養衛教，藉此幫助病人延緩惡化，及減少因糖尿病導致腎病變，需要洗腎的機率。

國內研究顯示，由營養師及護理衛教師等團隊照護下，糖尿病病人死亡率下降42%。黃孟娟擔心，健保署預計將大家醫計畫，擴及地區醫院，在大家醫計畫整合糖尿病照護後，原先的糖尿病共照網將逐漸式微，各院所考量人事成本，恐不再聘用營養師及護理衛教師，導致亟需連續性照護的糖尿病人病情受到影響，盼政府恢復糖尿病照護團隊專業人員給付。

營養師公會全聯會指出，若共同照護制度逐漸消失，糖化血色素控制率、慢性併發症預防及病人自我管理能力恐將逐步下降，最終增加健保醫療支出，與政策目標背道而馳，且基層共同照護人力同時支援糖尿病、初期慢性腎臟病（CKD）、糖腎共病（DKD）、代謝症候群等國家重要慢病政策，若共同照護制度遭到削弱，勢將連帶影響整體慢病防治體系，造成「有政策、無人執行」的結果。

營養師公會全聯會訴求，維持糖尿病P4P共同照護制度之獨立支付機制，不應完全併入一般家醫支付架構，糖尿病追蹤管理及年度照護給付，應以聘任共同照護網認證之營養師及護理衛教師作為支付要件，維持團隊照護制度，無論基層診所或醫療機構 ，建議應採一致標準，避免因制度整併造成共同照護制度逐漸式微