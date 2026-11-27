新北市蘆洲區精神護理之家爆發疑似不當照顧、違法超收、拘禁凌虐，導致精神障礙住民身亡事件，引發社會譁然。身心障礙聯盟及康復之友聯盟今天發布聯合聲明指出，這不是台灣首次發生精神障礙者接受照護過程中遭不當對待事件，責任不該只歸咎於不適任工作人員，機構封閉、不透明、欠缺有效獨立監督等現況也應被究責。團體提出六大訴求，呼籲加速國家去機構化策略。

身障團體質疑，此次新北市精神護理之家事件，涉案機構近3年的中央評鑑及督導考核均為合格，其中1家卻已有違規裁處紀錄，甚至被列為重點查核機構，令人質疑現行的機構評鑑、督導考核與行政監督制度，究竟有沒有真正看見服務使用者的生活處境？若只是懲處個別人員、撤銷機構執照、增加稽查次數，卻未改變原有照顧文化與權力結構，無法真正降低下一次不當照護事件發生風險。

身障團體提出六大訴求，包括全面調查事件真相並對外公告；建立獨立人權監督及預防性訪視機制；建立可近、安全且不受報復的申訴機制；改革精神照護機構評鑑與服務品監測並納入障礙者參與；全面推動復原導向的人員培力，改變精神照護工作人員與服務使用者之間的關係；制定國家去機構化策略，加速將資源轉向社區心理健康支持服務。

身障團體指出，政府應逐步停止擴張機構化照顧，並保障現有住民在轉銜過程中的必要支持，並優先將新增資源投入以人為本及以權利為基礎的社區服務體系，包括社區心理衛生中心、密集社區處遇、行動危機團隊、自願性危機喘息中心、支持性居住、個人協助、會所模式、自立生活支持、就業支持、家庭支持及心理衛生同儕支持等。

身障團體強調，去機構化不是將照顧責任轉嫁給家庭，也不是在社區資源不足的情況下倉促要求住民離開機構，而是政府必須有計畫、有預算地建立足夠的社區支持，讓每一位障礙者都能依照自身意願與偏好在社區中生活，身障權利公約（CRPD）國際審查甫落幕，政府應拿出落實改革的決心，以具體行動及資源，建立可受外部監督，尊重人權且讓當事人充分參與的精神健康體系。